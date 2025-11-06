Планируется разработка нового электронного словаря азербайджанского языка
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил руководитель исследовательского фонда "Конституция" Алимамед Нуриев на публичном обсуждении на тему "Возвращение в Западный Азербайджан" в Баку.
Он отметил, что необходимо дальнейшее расширение связей между государственными органами, НПО, академическими кругами и обществом. Инициативы, связанные с развитием родного языка, должны выдвигаться молодым поколением. На технологической базе электронного словаря азербайджанского языка может быть разработан новый проект:
"Можно создать систему-путеводитель по защите языковых норм в социальных сетях. Необходимо проводить дебатные клубы и различные конкурсы, а также реализовывать региональные и международные инициативы".
