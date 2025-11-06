https://news.day.az/society/1793490.html

Какие дороги в Баку будут перекрыты в День Победы? - ВИДЕО

Некоторые дороги в Баку будут перекрыты. Как сообщает Day.Az, на въездах и выездах из зон, где будут введены ограничения, сотрудники дорожной полиции организуют дежурство и направят транспортные средства на альтернативные маршруты.