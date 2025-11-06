https://news.day.az/autonews/1793507.html В Азербайджане освободят от НДС этот вид транспорта Продажа грузовых автомобилей, произведённых на территории Азербайджана, с 1 января 2026 года будет освобождена от НДС сроком на 7 лет.
Как передает Day.Az, данное положение отражено в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсуждённом сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Для информации отметим, что согласно действующему законодательству, продажа автобусов, произведённых на территории Азербайджанской Республики, освобождена от НДС с 1 января 2025 года сроком на 8 лет.
