В Баку проходит марш Победы

В Баку проходят марши в сопровождении военных оркестров, посвященные пятой годовщине Дня Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, один из маршей Победы стартовал из парка имени Газанфара Мусабекова.

Марш, который пройдет по улице Абдуррагим-бека Хагвердиева, проспекту Гусейн Джавида, парку Гусейн Джавида и проспекту Парламента, завершится у Аллеи шехидов.

Отметим, что марши организуются в соответствии с планом, утверждённым Министром обороны Азербайджанской Республики.

Добавим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Следует отметить, что в настоящее время, помимо этого, в Баку проходят шествия по направлениям Аллея шехидов - Комплекс Flame Towers - метро "Ичеришехер" - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - площадь Азнефть - памятник Бахраму Гуру, а также Спортивно-развлекательный центр "Олимпик стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников.