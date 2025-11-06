Apple запланировала траты в миллиарды долларов на ИИ для Siri

Apple запланировала ежегодно тратить на ИИ от Google для Siri миллиарды долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Использование сверхмощной модели искусственного интеллекта Gemini позволит модернизировать голосовой помощник от производителя телефонов и планшетов. За это Apple будет платить Alphabet (материнская компания Google) более миллиарда долларов в год.

Помимо Gemini, Apple рассматривала возможность внедрения ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, но предпочла технологию от Alphabet. Новая ИИ-модель будет обрабатывать 1,2 триллиона параметров в отличие от действующей со 150 миллиардами. Это улучшит способность голосового помощника обрабатывать сложные данные и понимать контекст.

Отмечается, что использование технологий Google будет временным, пока Apple достаточно не разовьет собственные сервисы. Запуск обновленной Siri запланирован на весну.