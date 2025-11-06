Обновление Лувра потребует беспрецедентных расходов

Стоимость проекта по обновлению Лувра, анонсированного президентом Франции Эмманюэлем Макроном в январе 2025 года, должна составить 1,15 млрд евро вместо предполагавшихся 700-800 млн евро.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Счетной палаты Франции, подготовленного с учетом произошедшего в октябре ограбления музея и выявленных недостатков в системе его безопасности.

Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московиси, выступая на пресс-конференции по случаю публикации доклада, подчеркнул, что совершенное 19 октября ограбление стало "оглушительным сигналом тревоги", подчеркивающим недостаток инвестиций в обеспечение безопасности музея. По его словам, модернизация технических средств и системы безопасности проводится чересчур медленно, а администрация Лувра уделяла приоритетное внимание мероприятиям по внешнему преображению и повышению привлекательности, включая закупки новых произведений искусства, в ущерб обслуживанию и ремонту зданий.

В январе 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о программе обновления музея под названием "Новое возрождение Лувра". Ее финансирование планировалось обеспечить среди прочего за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в Евросоюз.