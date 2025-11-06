ЕС подтвердил приверженность сохранению динамики переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом написала на своей странице в X специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно.

"4-5 ноября в Баку прошли высокопоставленные консультации, в ходе которых состоялись встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, помощником президента Хикметом Гаджиевым, специальным представителем президента Эльчином Амирбековым, а также другими официальными лицами и местными экспертами.

Обсуждалась повестка мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, включая вопросы транспортной связанности (в частности, по направлению Нахчывана), регионального сотрудничества и гуманитарных инициатив.

Евросоюз подтвердил свою твёрдую приверженность работе с Азербайджаном и Арменией для сохранения динамики переговоров после вашингтонских встреч и обеспечения того, чтобы плоды мира были ощутимы во всём регионе", - написала она.