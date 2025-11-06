В Баку запускают более комфортные автобусы на этом маршруте
В Баку по маршруту №71 начнут обслуживать пассажиров новые автобусы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, компания "Xaliq Faiqoğlu", победившая в конкурсе по эксплуатации маршрута, начнёт работу на линии с 7 ноября.
На городском маршруте №71, который соединяет станцию метро "Азадлыг проспекти" с мультимодальным транспортно-пересадочным центром "Короглу", будут курсировать современные автобусы марки "Golden Dragon", оснащенные экологически чистой CNG-технологией.
На маршруте в целом будут задействованы 10 автобусов с интервалом движения 8-10 минут.
Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме.
Стоимость проезда составит 0,60 маната.
