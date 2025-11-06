Пашинян заявил, что Гарегин II не Католикос

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов, вновь заявил, что брат Гарегина II - агент КГБ, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Думаю, что опубликованные документы делают очевидным то, что он был завербован во времена СССР. И меня удивляет, что наши уважаемые журналисты все время обсуждают этот вопрос, но ни разу не подняли его ни перед Ктричем Нерсисяном (Гарегин II) ни перед его братом", - сказал премьер.

Он добавил, что есть вопросы, которые должны получить очень конкретные ответы.

"Например, если Ктрич Нерсисян или любой другой целибатный священнослужитель нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, может ли он занимать трон Католикоса всех армян? Почему этот вопрос не звучит перед представителями Церкви?

Я хочу, чтобы моя констатация звучала правильно:

Ктрич Нерсисян не Католикос. ААЦ сегодня не имеет Католикоса, есть человек, который незаконно узурпировал этот титул", - сказал Пашинян.