В Физули будет построен Центральный парк

По заказу Фонда возрождения Карабаха в городе Физули будет построен большой Центральный парк площадью 25 гектаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на мероприятии, посвященном Дню Победы.

"Этот парк станет не только символом процесса восстановления Карабаха, но и прекрасным местом отдыха и встречи людей", - добавил он.