Некоторым оппозиционерам в Грузии предъявлены обвинения

Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и другим оппозиционерам в Грузии предъявлены обвинения в призывах к свержению власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в саботаже, помощи иностранным силам во враждебной деятельности, финансировании деятельности против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности также обвиняются лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия, лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, лидеры партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

По некоторым статьям наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.