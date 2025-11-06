Китайские астронавты не могут вернуться на Землю

Три китайских астронавта после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что их корабль столкнулся с космическим мусором, удар оставил глубокую вмятину на обшивке аппарата, и команда опасается, что повреждения сделают полет на Землю небезопасным.

В настоящее время астронавты находятся на станции "Тяньгун", они там с апреля. Экипаж проводит научные эксперименты, совершает выходы в открытый космос и живет в условиях невесомости. Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября.

Однако экипажу китайской миссии "Шэньчжоу-20" пока придется остаться на борту корабля и оценить масштаб повреждений, чтобы выявить возможные критические неисправности, прежде чем пытаться использовать корабль еще раз.

Дата возвращения астронавтов домой пока не объявлена.