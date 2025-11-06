Сборная Азербайджана U-19 обновила состав

В составе сборной Азербайджана U-19 произошли изменения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), вместо полузащитника турецкого клуба "Анкарагюджю" Гасана Назарли в сборную U-19 вызван игрок "Карабаха" Мехди Мютталимли.

Отметим, что команда примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы и встретится с национальными сборными Чехии (12 ноября), Северной Ирландии (15 ноября) и Мальты (18 ноября).