https://news.day.az/sport/1793551.html Сборная Азербайджана U-19 обновила состав В составе сборной Азербайджана U-19 произошли изменения. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), вместо полузащитника турецкого клуба "Анкарагюджю" Гасана Назарли в сборную U-19 вызван игрок "Карабаха" Мехди Мютталимли.
Сборная Азербайджана U-19 обновила состав
В составе сборной Азербайджана U-19 произошли изменения.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), вместо полузащитника турецкого клуба "Анкарагюджю" Гасана Назарли в сборную U-19 вызван игрок "Карабаха" Мехди Мютталимли.
Отметим, что команда примет участие в отборочном этапе чемпионата Европы и встретится с национальными сборными Чехии (12 ноября), Северной Ирландии (15 ноября) и Мальты (18 ноября).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре