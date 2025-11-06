Определен бюджет Центра рыболовства и аквакультуры

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 27 декабря 2024 года "О ряде вопросов, связанных с исполнением закона "О государственном бюджете на 2025 год" от 16 декабря 2024 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в бюджете расходы Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов сокращены с 1 384 537 манатов до 563 681 маната, а основные расходы бюджета Центра рыболовства и аквакультуры при министерстве сельского хозяйства установлены в размере 820 856 манатов.

В то же время в бюджете расходы министерства экологии и природных ресурсов сокращены с 16 850 726 манатов до 16 568 470 манатов, а дополнительные расходы Центра рыболовства и аквакультуры в бюджете установлены в размере 282 256 манатов.

Кабинету министров следует решить вопросы, вытекающие из указа.

Следует отметить, что в сентябре текущего года 5 рыболовных предприятий и хозяйств, находящихся в подчинении министерства экологии и природных ресурсов, были переданы в ведение Центра рыболовства и аквакультуры. Это Азербайджанский экспериментальный морской рыбоводный завод, Чайкендский завод по разведению форели, малое Гызылагачское рыбоводческое хозяйство, Товузское рыбоводческое хозяйство и Общество с ограниченной ответственностью "Хыллы балыг".