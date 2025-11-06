Скончался заслуженный артист Азербайджана Вахид Алиев

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного театра юного зрителя Самира Ашраф.

По её словам, Вахид Алиев скончался сегодня вечером.