https://news.day.az/society/1793663.html Скончался заслуженный артист Азербайджана Вахид Алиев Скончался заслуженный артист Азербайджана Вахид Алиев. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного театра юного зрителя Самира Ашраф. По её словам, Вахид Алиев скончался сегодня вечером.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь Азербайджанского государственного театра юного зрителя Самира Ашраф.
По её словам, Вахид Алиев скончался сегодня вечером.
