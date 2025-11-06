https://news.day.az/politics/1793693.html Здания в Пакистане окрасились в цвета флага Азербайджана - ВИДЕО В честь 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана - здание канцелярии премьер-министра Пакистана было подсвечено цветами азербайджанского флага. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Здания в Пакистане окрасились в цвета флага Азербайджана - ВИДЕО
В честь 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана - здание канцелярии премьер-министра Пакистана было подсвечено цветами азербайджанского флага.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В посольстве Азербайджана в Пакистане сообщили, что помимо этого в цвета нашего триколора были также украшены здания парламента и Верховного суда в Исламабаде.
