Здания в Пакистане окрасились в цвета флага Азербайджана

В честь 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана - здание канцелярии премьер-министра Пакистана было подсвечено цветами азербайджанского флага.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В посольстве Азербайджана в Пакистане сообщили, что помимо этого в цвета нашего триколора были также украшены здания парламента и Верховного суда в Исламабаде.