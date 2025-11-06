Зангезурский коридор превратит Срединный в межконтинентальный маршрут

Проект TRIPP (Trump Road for International Peace and Prosperity или Зангезурский коридор - ред.) преобразит как Кавказ, так и Центральную Азию. Он делает возможным превращение Срединного коридора в межконтинентальный торговый путь из Китая через эти регионы в Европу, а США будут обеспечивать безопасность торговли вдоль этого важнейшего маршрута.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Института исследования внешней политики (Foreign Policy Research Institute) Стивена Бланка, опубликованной в газете минобороны США Stars and Stripes.

По мнению автора, в связи с этим Конгресс США обязан поддержать проект соответствующим долгосрочным законодательством.

"Это означает необходимость отмены Раздела 907 Закона о поддержке иностранных государств от 1992 года, который запрещает правительству США оказывать Азербайджану большинство видов межгосударственной помощи. Хотя президент обладает полномочиями приостанавливать действие этого раздела, само его существование ограничивает мощь, политику и влияние Америки. Это законодательный пережиток прошлого поколения, когда Армения и Азербайджан находились в состоянии войны, а армянская диаспора в США использовала своё влияние, чтобы протащить Раздел 907 в качестве инструмента давления на Азербайджан", - пишет Бланк, подчеркивая, что те времена закончились.

В статье напоминается, что Азербайджан и Армения подписали мирную декларацию. Автор считает, что настал момент, когда законодательство Конгресса должно укрепить влияние и присутствие США в Центральной Азии.

"Сохранение ограничений Раздела 907 лишь мешает американским дипломатам и бизнес-лидерам работать с Азербайджаном, который стал маяком независимости перед лицом российских и иранских угроз.

Более того, Азербайджан также стал ключевым участником и проводником торговли из Центральной Азии в Европу благодаря своему географическому положению по другую сторону Каспийского моря. Поскольку правительства стран Центральной Азии явно стремятся к усилению отношений с Вашингтоном - что продемонстрирует предстоящее в четверг заседание всех их президентов с президентом Дональдом Трампом (формат C5+1) - законодательство США должно не препятствовать, а содействовать реализации национальных интересов и стратегий.

Как бы ни были важны связи с США для Центральной Азии, эти обширные ресурсообеспеченные государства также приобретают всё большее значение и для самой Америки. В интересах США и Казахстана было бы выстроить взаимовыгодные отношения, в рамках которых казахстанский уран мог бы поставляться в Америку через TRIPP", - пишет Стивен Бланк.

Автор привел в пример и редкоземельные элементы: Хотя Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин недавно объявили "перемирие" в этой сфере, это не меняет факта, что Китай доминирует в добыче и переработке редкоземельных элементов. Диверсификация американских источников этих стратегических минералов через размещение производств в дружественных странах и на своей территории является очевидным следующим шагом".

Бланк подчеркивает, что Центральная Азия располагает значительными запасами этих ресурсов, а Трамп стремится к инвестициям и торговым возможностям для американских компаний в регионе. В то же время, по мнению старшего научного сотрудника, лидеры Центральной Азии хотят расширять сотрудничество с Вашингтоном в области разведки, добычи, переработки и экспорта редкоземельных и других критически важных минералов, что говорит о совпадении интересов.

"В этом контексте отказ США поддерживать региональное влияние Азербайджана как на Кавказе, так и в Центральной Азии - путём сохранения устаревшего законодательства и отсутствия законодательной поддержки американских стратегических интересов - является бессмысленным. Ведь редкоземельные и другие ключевые ресурсы должны будут проходить через TRIPP, чтобы попасть на западные рынки. Также это не свидетельствует о решимости США поддерживать государство, которое стремится к партнёрству с Вашингтоном, обладает значительной собственной мощью и одновременно способствует критически важным интересам США на Ближнем Востоке благодаря своим связям с Израилем, Кавказом и Центральной Азией", - написал Бланк.

В заключение автор отметил, что благодаря инновационной инициативе TRIPP стало возможным продвигать интересы США в множестве всё более важных и потенциально критических сфер.

"Чтобы это сделать, необходимо признать изменившийся и формирующийся стратегический ландшафт на Кавказе и в Центральной Азии и те возможности, которые он предоставляет Америке. Чтобы встроить TRIPP в региональный контекст и продвигать интересы США, крайне важно, чтобы Конгресс действовал на их поддержку, а не препятствовал им.

Отмена Раздела 907 - правильный шаг в правильное время, и выгоды от этого будут огромными", - говорится в статье.

Перевод: Ибрагим Алиев