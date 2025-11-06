В Китае начались продажи Geely Emgrand пятого поколения

В Китае начались продажи седана Geely Emgrand пятого поколения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

У автомобиля новая внешность, также увеличились габариты. Длина машины нового поколения - 4815 мм, колесная база - 2755 мм. Решетка радиатора снабжена 12 хромированными планками, по бокам установлены светодиодные ходовые огни и фары.

Для седана предусмотрены 18-дюймовые колесные диски. В заднем бампере - два патрубка выхлопной системы. В салоне на передней панели - 14-дюймовый экран, доступны три варианта отделки салона.

Базовая версия оснащается атмосферным двигателем 1.5 л., под капотом старших версий - турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.