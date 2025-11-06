https://news.day.az/world/1793654.html Азербайджанофобка Пелоси ушла из Конгресса США Экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о своем уходе из Конгресса США. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post. Как пишет издание, она завершает почти сорокалетнюю политическую карьеру.
Азербайджанофобка Пелоси ушла из Конгресса США
Экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о своем уходе из Конгресса США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post. Как пишет издание, она завершает почти сорокалетнюю политическую карьеру.
Пелоси, известная своей проармянской позицией, неоднократно выступала с безосновательными и несправедливыми обвинениями в адрес Азербайджана.
В 2024 году Пелоси и ее муж вляпались в скандал с присвоением нескольких миллионов долларов, предназначенных на борьбу с пандемией COVID-19.
