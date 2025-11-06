Экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о своем уходе из Конгресса США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post. Как пишет издание, она завершает почти сорокалетнюю политическую карьеру.

Пелоси, известная своей проармянской позицией, неоднократно выступала с безосновательными и несправедливыми обвинениями в адрес Азербайджана.

В 2024 году Пелоси и ее муж вляпались в скандал с присвоением нескольких миллионов долларов, предназначенных на борьбу с пандемией COVID-19.