Оглашены доказательства касательно Арутюняна, Мнацаканяна, Саакяна, Манукяна и Гукасяна

6 ноября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебное заседание продолжилось выступлением прокуроров с обвинительной речью, защищавших государственное обвинение.

Так, на сегодняшнем судебном заседании началось оглашение документов и доказательств, подтверждающих участие обвиняемых в преступном объединении.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев довел до внимания суда часть документов и доказательств, касающихся обвиняемого Арутюняна Араика Владимири (Владимировича).

Отмечалось, что в ходе судебного заседания на основе доказательств было подтверждено, что обвиняемый Араик Арутюнян, выполняя различные функции в составе преступного сообщества в период с декабря 1991 года по 20 сентября 2023 года, принимал прямое и косвенное участие во всех преступлениях, совершенных этим преступным сообществом.

Вышеизложенное доказывает, что он не был рядовым участником, а играл непосредственную роль в обеспечении боеспособности армии Армении, бесперебойном снабжении незаконных вооруженных формирований и поддержании их способности проводить незаконные вооруженные операции.

Отмечается, что согласно одному из изученных материалов подтверждается, что Араик Арутюнян вместе со своим братом участвовал в преступлениях, совершенных против Азербайджана в 1990-х годах, а также в боях в поселке Кяркиджахан и Ходжалы.

Отмечалось, что исследованные в суде видеоматериалы доказывают, что обвиняемый не только посещал территории Азербайджана, некогда оккупированные армянскими вооруженными силами, но и непосредственно участвовал в мероприятиях, направленных на проверку боевых позиций, изучение потенциала находящихся там сил и обеспечение непрерывности боевых действий.

Это еще раз подтверждает его важную роль в информационном, организационном и кадровом обеспечении вооруженной агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Отмечается также, что, Араик Арутюнян помимо участия в совершении многочисленных преступлений, террористических актов против азербайджанского народа, особенно против мирного населения, не стыдился сообщать и о своих действиях миру через социальные сети.

В ходе судебного следствия, на основании исследованных доказательств, установлено, что в период агрессивной войны, продолжавшейся Арменией до 2023 года, Араик Арутюнян участвовал в активных боевых действиях в Первой Карабахской войне с 1991 года и в последующие периоды, а также в повторном планировании, подготовке и ведении агрессивной войны, этнических чистках, преследовании людей, взятии в плен и заложники с применением пыток, нарушении законов и обычаев войны, способствовал насильственному захвату власти, исполняя функции ряда "должностей" в так называемом режиме. Во время Отечественной войны, подвергая города и мирное население разрушительным ракетным ударам, осуществлял террористические акты против азербайджанского народа, кроме того, как член преступного сообщества, выполняя в его составе различные функции, он участвовал в совершении преступлений, совершенных этим преступным сообщество - геноциде, уничтожении населения, порабощении, насильственных исчезновениях людей, умышленных убийствах, незаконной предпринимательской деятельности и других преступных деяниях.

Начальник отдела Управления по защите государственного обвинения генеральной прокуратуры Насир Байрамов во время проведенного в ходе судебного следствия расследования довел до сведения присутствующих необходимые подробности обвинений, предъявленных обвиняемому Левону Мнацаканяну.

По словам прокурора, представленные доказательства подтверждают, что Л.Мнацаканян участвовал в агрессивной войне против Азербайджана в составе вооруженных сил Армении. Помимо службы на различных воинских должностях, он являлся одним из ключевых членов преступного сообщества, а также играл важную роль в "армейском строительстве" так называемого режима.

Он участвовал не только в оккупации суверенных территорий Азербайджана, но и в формировании "армии" так называемого режима, то есть крупнейшего военного формирования вооруженных сил Армении, создав основу для удержания этих территорий под оккупацией на протяжении многих лет.

Защищающий государственное обвинение прокурор Фуад Мусаев в ходе проведенного в суде расследования огласил необходимые подробности обвинений, предъявленных обвиняемому Бако Саакяну.

Было отмечено, что, хотя Б.Саакян - единственный среди обвиняемых, имеющий юридический диплом, отрицание им этнических чисток, агрессивной войны, оккупации суверенных территорий и многочисленных других преступных деяний, совершенных против азербайджанского народа, является оскорблением человеческих и моральных ценностей. Было подчеркнуто, что человек, содействующий подобным деяниям, не имеет права говорить о справедливости, объективности и моральных ценностях.

Было подчеркнуто, что пребывание Бако Саакяна в качестве помощника Сержа Саргсяна, непосредственно руководившего агрессивной войной против Азербайджана, политикой этнической чистки и совершением многочисленных тяжких преступлений, а также занятие им "должностей" в так называемом режиме после получения важных поручений и указаний является ярким свидетельством его приверженности формирующейся с 1988 года преступной идеологии и политике оккупации.

Эти обстоятельства также подтверждаются мнениями, высказанными Бако Саакяном в многочисленных интервью, исследованных в ходе судебного следствия.

По словам прокурора, исследованные в ходе судебного следствия факты подтверждают, что Бако Саакян в период агрессивной войны, начавшейся в 1988 году и продолжавшейся до 2023 года, участвовал в осуществлении террористических актов против Азербайджана и, выполняя различные функции в составе преступного сообщества, участвовал в совершении геноцида, уничтожении населения, порабощении, насильственном похищении людей, умышленных убийствах, незаконном предпринимательстве и других преступных деяниях, указанных в обвинительном заключении.

Прокурор Вусал Абдуллаев, защищающий государственное обвинение, привлек внимание к важным фактам обвинения, предъявленного в ходе судебного следствия, обвиняемому Давиду Манукяну.

Было отмечено, что Д. Манукян сыграл одну из основных ролей в оккупации территорий Азербайджана, занимая различные руководящие должности в вооруженных силах Армении, в том числе в составе воинского формирования этих вооруженных сил. Шушинский батальон, в составе которого Давид Манукян служил с начала и до конца Первой Карабахской войны, был сформирован 1 сентября 1992 года на базе ранее созданных добровольческих отрядов партии "Дашнакцутюн". В 1991-1994 годах батальон принимал активное участие в оккупации Гадрутского, Аскеранского, Шушинского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли озвучил важные факты обвинения, предъявленного обвиняемому Аркадию Гукасяну на основе доказательств, выявленных в ходе судебного следствия.

Было отмечено, что, учитывая продолжительность и характер преступной деятельности А. Гукасяна, становится ясно, что он присоединился к преступному сообществу с первых дней его создания. В связи с этим обвиняемому предъявлены обвинения во всех преступлениях, совершенных в период агрессивной войны и оккупации, развязанных Арменией против Азербайджана с 1988 года по сентябрь 2023 года.

Было отмечено, что А. Гукасян не только на словах защищал оккупационную политику, но и пытался возвеличивать деяния конкретных военных и политических руководителей, поощряя их тем самым. Он пропагандировал оккупационную политику как в правовой, так и в политической сферах, легитимизируя насилие в отношении мирного населения.

Во время выступлений стороны обвинения также демонстрировались фотографии с описанием преступлений, в которых обвиняются подсудимые.

Судебный процесс продолжится 7 ноября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть, Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.