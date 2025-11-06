Пакистан открыл огонь по Афганистану

Пакистан нанес артиллерийские удары по территории Афганистана в четверг, в то время как две страны проводили мирные переговоры в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP.

"Пакистан применял легкое и тяжелое вооружение и наносил удары по гражданским районам", - сообщил агентству афганский военный источник, пожелавший остаться анонимным.

По словам очевидцев, обстрел длился 10-15 минут.

Несмотря на инцидент, афганская сторона не стала предпринимать ответных действий, сославшись на уважение к продолжающемуся диалогу в Стамбуле.