https://news.day.az/world/1793799.html Суданские ВВС уничтожили колонну из Ливии - ВИДЕО Колонна снабжения суданских Сил быстрого реагирования, следовавшая из Ливии с территории, контролируемой маршалом Хафтаролми, была уничтожена суданскими ВВС. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
