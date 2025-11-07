Суданские ВВС уничтожили колонну из Ливии

Колонна снабжения суданских Сил быстрого реагирования, следовавшая из Ливии с территории, контролируемой маршалом Хафтаролми, была уничтожена суданскими ВВС.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.