Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь»

Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь". В торжественной церемонии в военно-морском порту города Санья на острове Хайнань принял участие председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

По информации телеканала, "Фуцзянь" стал первым авианосцем КНР, оснащенным современной электромагнитной катапультой, что в разы увеличило его боевые возможности. Как отметил эксперт Лань Шуньчжэн, внедрение новых технологий позволило устранить основные недостатки китайского авианосного флота.