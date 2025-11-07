https://news.day.az/politics/1793766.html В Армении уже есть призывы к примирению - Альяр Алимирзоев на платформе Baku Network - ВИДЕО В Армении уже есть призывы к примирению. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана Альяр Алимирзоев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
В Армении уже есть призывы к примирению.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана Альяр Алимирзоев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
