Начальное образование также должно уделять внимание формированию грамотной речи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Саадат Мамедова на панельной сессии "Соблюдение норм азербайджанского литературного языка и культура речи в теле- и радиоэфире", состоявшейся сегодня в рамках конференции "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа" в Баку.

Она отметила, что сегодня мы сталкиваемся с поколением, говорящим на языке интернета. Разрыв между языком социальных сетей и языком эфира весьма заметен, поэтому начальная школа должна обучать не только письму и чтению, но и культуре устной речи.

По словам Саадат Мамедовой, важную роль в этом процессе играют медиа:

"Язык эфира формирует культуру речи общества. Речь на родном языке - это голос Родины, отражение ее духа и самобытности, звучащие в устах дикторов и ведущих".