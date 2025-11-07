Физики впервые разрешили 80-летний парадокс самой загадочной формы движения

Ученые из Окинавского института науки и технологий доказали, что знаменитая теория турбулентности, предложенная Андреем Колмогоровым, действительно универсальна - вопреки тому, что считалось десятилетиями.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Science Advance.

Турбулентные потоки - повсюду: от облаков и океанских течений до струй кофе в чашке. Их поведение описывается простыми уравнениями, но предсказать, как они будут вести себя, чрезвычайно сложно. Для физиков турбулентность остается одной из самых загадочных форм движения вещества.

Колмогоров в 1941 году предложил элегантную модель - энергетический каскад. Когда, например, вы размешиваете воду ложкой, создается крупный вихрь, который распадается на все более мелкие - до тех пор, пока энергия не превращается в тепло. В его формализме энергия должна распределяться по универсальному закону - "-5/3", который наблюдается почти во всех турбулентных потоках.

Однако одно исключение не давало физикам покоя десятилетиями - потоки Тейлора-Куэтта, возникающие между двумя вращающимися цилиндрами. Эти простые в лабораторных условиях системы почему-то не подчинялись универсальному закону Колмогорова.

Теперь исследователи, после девяти лет работы над уникальной экспериментальной установкой, доказали, что Колмогоров был прав и здесь.

"Это противоречие бросалось в глаза всем, кто занимается гидродинамикой. Теперь оно снято, и наша установка задает новую точку отсчета для исследований турбулентности", - отметил руководитель работы профессор Пинаки Чакраборти.

Созданная установка позволяет вращать цилиндры со скоростью тысячи оборотов в минуту и измерять мельчайшие вихри в жидкости при экстремальных значениях числа Рейнольдса - показателя "хаотичности" потока.

"Если анализировать энергию вихрей традиционным способом, закон Колмогорова действительно не работает, - объяснил ведущий автор статьи Хулио Баррос. - Но когда мы учли влияние самых маленьких вихрей, где энергия уже превращается в тепло, и пересчитали данные по расширенной формулировке Колмогорова, все идеально совпало. Универсальность восстановлена".

Это открытие снимает одно из старейших противоречий в теории турбулентности и открывает новые возможности для изучения сложных потоков - от погоды и океанов до процессов в протопланетных дисках.