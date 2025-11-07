Токаев назвал Трампа лидером, посланным небом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Президента США Дональда Трампа лидером, посланным небом.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе саммита "Центральная Азия - США" в Вашингтоне.

"Вы - великий государственный деятель, посланный небом, чтобы вернуть здравый смысл и традиции... в политику Соединённых Штатов", - заявил он.