Токаев назвал Трампа лидером, посланным небом - ВИДЕО
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Президента США Дональда Трампа лидером, посланным небом.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе саммита "Центральная Азия - США" в Вашингтоне.
"Вы - великий государственный деятель, посланный небом, чтобы вернуть здравый смысл и традиции... в политику Соединённых Штатов", - заявил он.
