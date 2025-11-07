Дорожная полиция вновь предупредила водителей

В связи с Днём Победы и Днём Государственного флага ожидается, что с 8 по 11 ноября транспортный поток по всей стране усилится, увеличится движение как из столицы в регионы, так и в обратном направлении.

Как передает Day.Az, Главное государственное управление дорожной полиции обращается к участникам движения с напоминанием, что безопасность на дорогах в течение этих четырёх выходных дней зависит от внимания и ответственности каждого:

"Водителям рекомендуется перед выездом тщательно проверять техническое состояние транспортного средства - особенно тормозную систему, степень износа шин, работу световых приборов и стеклоочистителей.

В эти памятные дни, когда народ отмечает праздник с чувством единства и гордости, участникам движения советуется:

Планировать маршруты заранее и выбирать время поездки так, чтобы движение было комфортным и безопасным;

Перед длительными поездками обязательно отдохнуть, не садиться за руль уставшими или сонными;

Строго соблюдать скорость, избегать рискованных манёвров и резких обгонов, держать безопасную дистанцию;

Перевозить детей в автомобиле с использованием ремней безопасности или детских кресел;

Помнить, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.

Пешеходам также напоминают:

Использовать только специально предназначенные для перехода места, соблюдать сигналы светофоров, а особенно в вечернее время и при плохой видимости отдавать предпочтение одежде с отражающими элементами.

В праздничные дни личный состав ГУДП будет работать в усиленном режиме. Цель - обеспечить безопасность движения и предотвратить аварии.

Помните, что безопасность вас и ваших близких зависит от ваших действий.

Главное государственное управление дорожной полиции желает всем участникам движения безопасных и приятных праздников.