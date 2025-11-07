Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели состоялся концерт по случаю 5-й годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Юбилейные торжества организовало посольство нашей страны в Грузии.

Едва в СМИ появилась новость о предстоящем концерте, армянская община Грузии встала на дыбы. Община бросилась писать жалобы и требовать от грузинских властей не допустить проведения концерта, который якобы "способствует углублению этнического напряжения". Местное армянство считает такой концерт недопустимым в то время, как добровольно выехавших из Карабаха армян никак не удается водворить на азербайджанские земли обратно, а военным преступникам в бакинском суде уже начали зачитывать обвинение.

Организация, пестующая армянский сепаратизм внутри грузинского государства, считает возможным чего-то требовать от Минкульта Грузии и указывать ему, как поддерживать межнациональный мир в стране. Даже как-то смешно. Армянство в принципе не имеет никакого представления о межнациональном мире и не способно нормально сосуществовать рядом с другими народами. Пример мононациональной Армении - перед глазами.

Сепаратистская деятельность грузинского армянства далеко не новость. Захватив азербайджанские земли, армяне решили, что могут еще более расширить ареал обитания на Кавказе, прихватив и территории Грузии, которые уже давно объявили своими. Чтобы отвлечь внимание от себя, армянская община проявила большую активность и изобретательность, стараясь посеять раздор между грузинами и азербайджанцами. Когда не вышло столкнуть страны, они решили столкнуть народы. В Грузии не раз организовывались провокации в азербайджанонаселенных регионах, и стояли за ними армянские сепаратисты. В то время, как азербайджанское население Грузии никогда не задумывалось о каком-либо "самоопределении", у армянства на повестке всегда первым номером шло отторжение региона Самцхе-Джавахети. Правда, с приходом к власти в Армении Никола Пашиняна эти поползновения почти сошли на нет. Правительство Пашиняна не стало продолжать политику поддержки сепаратизма в Грузии. Пришлось притихнуть и армянской церкви, которая широко открыла роток на 650 грузинских церквей, требуя их "возвращения". Несколько лет назад ААЦ даже грозилась подать на Тбилиси в Международный суд из-за нежелания Грузинской церкви отказываться от храма в центре столицы.

Надо сказать, армянская церковь очень сильно навредила дипломатическим усилиям Пашиняна, пытавшегося установить стратегическое партнерство с Грузией. Это стало возможным только после 44-дневной войны. Не только церковь, но и фактор армянской оккупации территорий Азербайджана был преградой для сближения с Ереваном. Грузия сама столкнулась с оккупацией, и было бы ненормально, если бы она проигнорировала интересы Баку. У Армении против Азербайджана на грузинском направлении не было никаких шансов.

Для иллюстрации истинного отношения армянства к народу, на землях которого проживает, приведем случай, описанный как-то радио "Свобода". При подготовке репортажа из Самцхе-Джавахети, репортер обратились к владельцу гостиницы в Ниноцминде с приветствием по-грузински, а тот ответил: "Не надо тут по-грузински. Мы этого не любим".

Очень показательный пример, поясняющий, почему армянской общине Грузии следует проглотить язык и не рассуждать об "этническом напряжении". Этническая напряженность создается армянством. Хотя оно сегодня и осталось без подпитки "метрополии", безумные идеи живы и периодически дают о себе знать вот такими вот неуместными обращениями к министерству культуры Грузии. Община сепаратистов действительно думает, что в Грузии ничего не знают о Первой карабахской войне, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и растянувшейся на десятилетия армянской оккупации?

Кстати, если уж грузинских армян так пугает концерт, организуемый посольством Азербайджана к юбилею Победы, пусть вспомнят о торжествах и концертах, организовывавшихся посольством Армении и армянской общиной в годы карабахского конфликта. В то время как миллион азербайджанцев был лишен родных очагов, тысячи людей значились пропавшими без вести, а Армения не ответила за ходжалинский геноцид и этнические чистки азербайджанского населения, посольство устраивало торжества в Грузии по случаю "дня освобождения Шуши". В Сети достаточно информации об этих мероприятиях. Например, шумно была отмечена дата в 2013 году, еще при правлении Саакашвили. Оккупанты праздновали свою кровавую "победу" и не видели в этом никакого вреда для межэтнического мира в Грузии. А Азербайджан, освободивший свои земли и одержавшей честную и достойную Победу, празднуя ее 5-летие, "углубляет этническое напряжение"?

Никто не углубляет межэтническую напряженность так, как это умеет делать армянство. Повсюду, где сколачивается армянская община, возникает угроза разрушения межнационального мира. В Грузии армянство сыграло первостепенную роль в аннексии Абхазии и удержании этого грузинского региона под оккупацией. Или напомнить о батальоне Баграмяна, учинившем геноцид грузинского населения региона? Несмотря на попытки создать вокруг кровавого батальона ореол "спасителя неармян" от грузинской армии, роль этого формирования достаточно хорошо расследована.

Так что не армянским сепаратистам учить грузин, как поддерживать этнический мир.