Автор: Лейла Таривердиева

Наверное, многие обратили внимание, что после 44-дневной войны и нанесенного армянскому национализму сокрушительного поражения, сепаратистские настроения в армянонаселенной части Грузии несколько затихли. Во всяком случае, об этом можно судить по новостям, имеющимся в открытом доступе. Чувствовавшие себя хозяевами положения армянские националисты, за спиной которых стояла и стоит преступная церковь, наглели в последние годы особенно неприкрыто. Видимо, безнаказанная оккупации территорий Азербайджана кружила головы и давала надежды на нечто большее. Тем более в Грузии, пострадавшей от агрессивного сепаратизма и находившейся в конфронтации со "старшим братом" Армении. Стратегическая линия присвоения территорий у армянства строится на религиозных маркерах. За неимением прочих доказательств своего исторического присутствия в регионе, единственной надеждой были и остаются церкви. Албанские, грузинские и даже русские православные. Эта порочная практика во всем уродстве проявила себя в период армянской оккупации азербайджанских территорий. То же самое, но иными путями, армянские националисты пытаются сотворить и в Грузии.

В марте 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Тбилиси и на встрече с тогдашним главой грузинского правительства Георгием Гахария предложил Грузии стратегическое партнерство. Предложение было сделано от имени страны-"победительницы", с видом завидного жениха, делающего предложение безродной невесте. Никол предложил коллеге подумать, если не о будущих тысячелетиях, то хотя бы о столетиях совместного развития этого региона. Предлагал Пашинян руку и сердце Тбилиси уже не в первый раз, а грузины опять обещали подумать.

Всего через полгода после этого векторы развития региона были откорректированы в соответствии с новыми реалиями, порожденными итогами 44-дневной войны. И вопрос о стратегическом партнерстве Еревана и Тбилиси отошел на десятый план.

То, что у Пашиняна ничего не вышло, не его вина. Отношение грузин к армянам было испорчено задолго до него, задолго до появления на карте Кавказа страны под названием Армения. Как свидетельствуют грузинские источники, в 607 году католикос армян Абраам I предал анафеме грузинский народ, заявив буквально следующее: "Мы проклинаем и ниц ввергли грузинского Католикоса Кириона и на всех грузин распространяем, чтоб армяне после этого не должны иметь никакие связи с грузинами, никакие отношения, ни в молитвах, ни в трапезе, ни в дружбе и в воспитании детей. Армяне пусть не смеют идти молиться в известную церковь в Мцхета, ни в Манглисскую церковь, не давать грузинам возможности ходить в наши церкви, уклоняйтесь от брака с ними, разрешается только торговать с ними, как с евреями. Кто нарушит этот приказ, да будет проклят он душой и телом во веки вечные".

Проклятие напугало не столько грузин, сколько армян, которые с тех пор враждебно настроены по отношению к грузинскому народу, на землях которого находили приют.

Несколько лет назад в интервью "Кавказ плюс" известный грузинский ученый, доктор исторических наук, профессор Александр Абдаладзе рассказал предысторию. Из которой становится ясно, что армянству удалось втереться в доверие к персидскому шаху Хосрову Второму (как впоследствии втерлись в доверие к арабским халифам, подставив албанский двор и православную церковь) и добиться того, чтобы все христиане-подданные его империи приняли григорианство. Грузины отказались и были прокляты.

Армянской церкви не удалось поглотить грузинскую, как столетия спустя она уничтожила церковь албанскую благодаря нелицеприятным "услугам", оказанным Российской империи.

По мнению ученого, католикосу Кириону, спасшему Грузинскую церковь, стоило бы воздвигнуть памятник. Однако памятника ему в Грузии нет. Зато в Ахалкалаки поставлен памятник армянскому святоше, с чьей подачи произошло массовое заселение исконно-грузинских земель этническими армянами, сопровождавшееся, как водится, изгнанием коренного населения и захватом грузинских святынь пришельцами. Памятник архиепископу Карапету Багратуни стоит в самом центре города. Он был инициатором массового переселения армян из турецкого Эрзерума в грузинский край Самцхе-Джавахети в 1829-30 годах и присвоения многих грузинских храмов.

Хотя и прошло почти полторы тысячи лет, но анафема армянского католикоса, судя по всему, не забыта. Грузинское общество очень серьезно относится ко всем вопросам, так или иначе затрагивающим веру. А армянская церковь не только не повинилась за проклятие, но все прошедшие столетия продолжала агрессивную политику. "Ренессанс" армянских претензий наступил после появления в регионе образования под названием Армения. В начале ХХ века армяне пожаловались в Лигу наций на Грузию за то, что та провозгласила своей столицей Тбилиси. Они и по сей день продолжают считать этот город "армянским" и утверждают, что исторически он называется "Тпхи"...

В наше время необъявленная "церковная" с Грузией война перешла на межгосударственный уровень. И вот об этом мы поговорим немного подробнее.

Несколько лет назад Эчмиадзин начал, сначала ненавязчиво и елейно, а потом все настойчивее требовать "возвращения" армянской церкви 422 храмов, якобы являющихся армянскими. Первоначально это были только сами здания, а в дальнейшем аппетиты возросли и ААЦ начала претендовать и на земли вокруг псевдоармянских церквей. Но озвученные в 2015 году претензии - это только часть того, на что претендуют в Грузии армяне. В 1995 году в Ереване вышла на армянском языке карта-справочник "Армянские церкви в Грузии", на которой было отмечено 653 (!) храма. Меньшие цифры не означают, что за десять лет в сознании армянской стороны что-то изменилось. Просто остальные церкви, на которые она претендует, расположены на оккупированных территориях Грузии, а следовательно, в понятии армян, в других "государствах".

Как пояснил ранее в интервью Day.Az грузинский эксперт, историк Гурам Мархулиа, на территории Грузии просто не может быть "исторических" армянских церквей. И вот почему. Дело в том, что до 1811 года, т.е. до упразднения грузинской государственности, армянам строить в Грузии еретические армянские церкви не позволялось. Однако положение изменилось в 1811 году, когда российский императорский двор незаконно упразднил автокефалию Грузинской православной церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил ее Синоду русской церкви, у армян развязались руки, и они приступили к массовому присвоению грузинских церквей в Восточной Грузии.

Не удивительно, что когда в октябре 2015 года тогдашний президент Серж Саргсян и католикос всех армян Гарегин II отправились с визитом в Грузию, им, судя по публикациям в грузинских СМИ, там не были особо рады. Приглашали в Тбилиси Сержа, а он и Гарегина прихватил, что на фоне требований Эчмиадзина было расценено соответствующим образом.

Подлил масла в огонь глава грузинской епархии ААЦ, епископ Вазген Мирзаханян, давший интервью армянским СМИ накануне приезда Саргсяна. Мирзаханян заявил, что армянская сторона продолжает требовать "возвращения" якобы конфискованных у армянства в советский период церквей, а "грузинские власти пока не идут навстречу этому требованию". И требования не ограничиваются одними церквями. Армянской епархии, например, по непонятным причинам при содействии небезызвестного миллиардера Рубена Варданяна был передан дом писателя Ованеса Туманяна, считающийся памятником архитектуры.

По мнению грузинских экспертов, на самом деле, и армянская церковь, и культурно-образовательные центры заняты провокационными нападениями на Грузинскую православную церковь, попытками захвата грузинских храмов, пропагандой сепаратизма в Самцхе-Джавахети, т.е. враждебными действиями по отношению к Грузии и грузинам.

Уже на многих примерах доказано, что армянство хорошее отношение воспринимает своеобразно, и потому Тбилиси ответил Армении ее же монетой. В 2017 году во время рабочего визита в Армению министра культуры и охраны памятников Грузии Михаила Гиоргадзе армянской стороне пришлось пережить неприятные минуты. Потому что одной из целей приезда министра было знакомство с состоянием памятников грузинского культурного наследия, расположенных на территории Армении, в частности, монастырских комплексов Ахтала и Одзун, а также решения вопросов их охраны. В Ереване были неприятно удивлены таким поворотом, но решили проглотить эту пилюлю молча, потому что Грузинская церковь претендует только на 5 церквей и монастырей, что против 653-х просто ничто.

Отметим, что оба монастыря причислены в Армении к древнеармянским, в интернете можно прочитать о "доказательствах" их принадлежности армянской церкви.

Хронология "церковной" войны, развязанной Арменией против Грузии, говорит о том, что боевые действия практически не прекращаются.

В сентябре 2017 год произошел инцидент в селе Кумурдо региона Самцхе-Джавахети, где армяне пытались наводить свои порядки и установить во дворе местной грузинской церкви хачкар. Данная церковь является памятником духовной культуры и внесена в список ЮНЕСКО, поэтому переиначивать ее и добавлять новодел тут запрещено. Но армянам до этого дела нет. Они устроили беспорядки, дошло до столкновения с полицией. Разгорелся горячий скандал, из-за чего армянская церковь поспешила выступить с совместным заявлением с грузинской, признав принадлежность церкви Грузии.

В 2018 году Эчмиадзин продолжил наступление. Грузинская епархия ААЦ обратилась в суд с жалобой на то, что расположенная в центре Тбилиси якобы армянская церковь с непроизносимым названием "Тандоянц Сурб Аствацацин" была передана Грузинской церкви по "сфальсифицированным документам". Церковь была официально передана на баланс Грузинской патриархии 26 июля 2017 года, и с того момента у грузинской стороны болит голова от бесконечных и истеричных нападок ААЦ. Армяне подали иск на Государственный реестр Грузии, требуя переписать историю тбилисской церкви. ААЦ обвиняет Грузию в фальсификации документов, "поскольку ее армянское происхождение не вызывает никаких сомнений, и это доказано всеми имеющимися фактами, архивными материалами".

В патриархате Грузинской православной церкви, комментируя угрозы епархии ААЦ обратиться и в Международный суд, заметили, что у той есть право подать в суд, но "этот суд станет для них великим позором". Как в воду глядели. В январе 2019 года Тбилисский городской суд первой инстанции отклонил иск епархии ААЦ по той причине, что церковь, как и другие храмы Грузии, была конфискована властями СССР, в ней 100 лет не велась литургия и, самое главное, ААЦ не имеет права на владение церковью.

В 2019 году грузинские СМИ написали о разрушении армянами в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета старинной грузинской церкви. Факт уничтожения церкви Святого Степана зафиксировало Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии. Проводимые "работы" в церкви Агентство квалифицировало как вандализм, о чем написало на своей официальной странице в Facebook. Разрушения были нанесены целенаправленно. Стены памятника культурного наследия были намеренно обрушены, один из фасадов храма практически полностью разрушен. Несмотря на штраф, армяне продолжили работы на территории исторического памятника. Заметим, что данный храм включен в список тех самых 442-х грузинских церквей, которые армяне считают "своими". Так что исходят они из принципа - моя церковь, хочу ремонтирую, хочу ломаю. Однако, согласно грузинским источникам, церковь не является армянской. В 1830 году она была захвачена армянскими переселенцами. В 1884-м и в 1890 годах захватчиками был проведен "ремонт", когда сознательно уничтожались свидетельства ее грузинского происхождения, а взамен были вставлены камни с армянскими надписями. Более того, части варварски разрушенного в ходе "ремонта" в 1890 году храмового комплекса, в частности могильные плиты, использовались для ее переделки в армянскую. Так как доказать армянское происхождение грузинской церкви в селе Корхи не удалось, армянские вандалы решили ее под видом реставрации попросту разрушить.

Как же все это знакомо. Армянские фальсификаторы не меняют подчерка и методов. Так они действуют повсюду, куда положат глаз. Еще великий Илья Чавчавадзе писал: "Нынче приезжий армянин больше грабит нас, наши дома. В былые времена мы хотя бы с мечом и щитом оборонялись от врага, а что делать с армянином, с которым ты не воюешь?" За что армяне Грузии ведут войну с его наследием, считая его армянофобом и требуя удалить упоминания о нем из школьных учебников... Армянство любит диктовать свои правила.

Три года назад радио "Свобода" подготовило репортаж из Самцхе-Джавахети. В репортаже есть примечательный момент. Когда сотрудники ресурса обратились с приветствием к владельцу гостиницы в Ниноцминде по-грузински "didi madloba", тот ответил: "Не надо тут по-грузински. Мы этого не любим".

В такой реакции армянина в Грузии на грузинскую речь выражено все, о чем армянство думает, но до поры до времени молчит. Рафинированный национализм, территориальные аппетиты, этническая ненависть, мания величия - все это звучит в короткой реплике и говорит о том, что армянство как бомба замедленного действия должно всегда находиться под контролем властей и правоохранителей Грузии. Грузинский народ не должен повторить ошибки, когда-то совершенной в нашей стране и стоившей нам большой крови. Справедливости ради нужно сказать, что нынешние власти в лице Никола Пашиняна не имеют отношения к преступлениям и действиям армянской церкви и вряд ли на рабочем столе премьера лежит список тех самых 442 грузинских церквей. Однако при этом нельзя забывать, что ААЦ - это сила, имеющая большое влияние на сознание армянского народа. Очень много зла было совершено с ее благословения.

Хотя после 44-дневной войны армянский национализм лишился большинства своих голов, это не значит, что оставшиеся пробудятся к истине. Потерпев историческую неудачу в Азербайджане, армянство, подгоняемое исходящей от ААЦ нездоровыми энергиями, будет искать новые направления для расширения ареала обитания. К сожалению, за последние столетия такое мы видели уже не раз.