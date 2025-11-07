В письменных и устных медиа Азербайджана наблюдаются проблемы с соблюдением языковых норм

В письменных и устных медиа наблюдаются проблемы с соблюдением языковых норм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Института языкознания имени Насими Национальной Академии наук Азербайджана Надир Мамедли на панельной сессии "Соблюдение норм азербайджанского литературного языка и культура речи в теле- и радиоэфире", состоявшейся в рамках конференции "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа".

По его словам, азербайджанским языком владеют около 50 миллионов человек, но лишь 10 миллионов из них хорошо знают его грамматические нормы:

"Мы должны защищать языковые нормы азербайджанского языка. Все стили нашего языка функциональны, однако новые слова редко находят отражение в художественной литературе и научных текстах, а новые термины - в официально-деловом стиле. Когда это происходит, чаще всего наблюдаются нарушения публицистического стиля".

Н.Мамедли отметил, что в настоящее время подготавливается орфографический словарь, в который будет включено 82 тысячи слов.

Директор подчеркнул, что недопустимо вводить в язык иностранные слова лишь потому, что они нравятся широкой аудитории:

"Слова проникают в язык разными путями. Предметы и явления приносят новые слова. Прежде чем заимствовать иностранные термины, мы должны обратиться к нашим прежним словарям. Заимствования могут быть необходимыми, но они всегда заметны в языке как инородный элемент".

По словам директора института, нарушения языковых норм характерны как для письменных, так и для устных СМИ:

"В медиа не следует использовать чрезмерно сложные выражения. Часто наблюдаются ошибки в пунктуации, а также в устной и письменной речи. Необходимо наладить постоянное взаимодействие между представителями медиа и лингвистами".