В Масазыре засыпают озеро и строят дома

В посёлке Масазыр Абшеронского района осушили озеро и на его месте начали строительство частных жилых домов. Такая ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность как с экологической, так и с точки зрения безопасности. По мнению специалистов, строительство на осушенных территориях озёр недопустимо ни с экологической, ни с санитарной точки зрения.

Как передаёт Day.Az, эколог Ровшан Аббасов в комментарии Bizim.media заявил, что проведение строительных работ на подобных участках должно быть строго запрещено:

"По ряду причин строительство домов на месте бывшего озера недопустимо. Прежде всего, осушение озёр нарушает экологическое равновесие. Если озеро пересохло, это значит, что-либо были перекрыты источники воды, либо нарушен его естественный водный баланс. Кроме того, многие озёра на территории Абшерона раньше использовались как источники соли".

Эксперт добавил, что проживание в домах, построенных на таких участках, может представлять угрозу для здоровья людей:

"Осушенные озёрные территории, как правило, отличаются повышенной влажностью. Это ухудшает условия проживания, способствует развитию ревматизма и других заболеваний, а также приводит к быстрой порче мебели и бытовых предметов. Поэтому строительство в таких местах недопустимо".

По данному вопросу Bizim.media обратилась в Исполнительную власть Абшеронского района. В ведомстве сообщили, что на данной территории строительство жилых домов ведётся уже многие годы:

"Однако окончательное заключение о том, соответствует ли возведение индивидуальных домов особенностям данной местности, могут дать только уполномоченные государственные органы".