Сохраняя родной язык, мы защищаем свои корни, историю и будущее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявила проработавшая много лет диктором Азербайджанского телевидения, журналист Гюльшан Акбарова на панельной сессии на тему "Соблюдение норм азербайджанского литературного языка и культура речи в теле- и радиоэфире", состоявшейся в рамках конференции "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа" в Баку.

"Родной язык - это наша идентичность, образ мышления, выражение нашей души. Долг каждого из нас - беречь его и сохранять его чистоту", - сказала она.

Г.Акбарова подчеркнула, что как телевизионный эксперт, она регулярно следит за эфирами различных каналов и обращает внимание на существующие недостатки:

"К сожалению, в эфире встречаются ошибки - не всегда соблюдаются нормы ударения, фонетики, лексики и грамматики в речи ведущих и гостей. Однако язык телевидения должен быть образцом для общества, ведь его слушают миллионы зрителей. Глава государства Ильхам Алиев также уделил этому вопросу особое внимание во время своего выступления на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

Если слово имеет эквивалент на азербайджанском языке, то использовать иностранные слова не нужно".

В заключение Г.Акбарова посоветовала молодым дикторам, ведущим и журналистам чаще обращаться к словарям ударений: "Правильная интонация, четкое произношение и соблюдение норм литературного языка - неотъемлемая часть культуры эфира. Наш родной язык - это национальное богатство, и, сохраняя его, мы защищаем свои корни, историю и будущее".