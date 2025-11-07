https://news.day.az/sport/1793850.html Определены знаменосцы сборной Азербайджана на Играх исламской солидарности Определены знаменосцы делегации Азербайджана на VI Играх исламской солидарности. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, на сегодняшней церемонии открытия флаг страны Азербайджан будут нести тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилюфер Агазаде.
Определены знаменосцы делегации Азербайджана на VI Играх исламской солидарности.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, на сегодняшней церемонии открытия флаг страны Азербайджан будут нести тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилюфер Агазаде.
Отметим, что Игры исламской солидарности завершатся 21 ноября.
