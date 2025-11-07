Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне.

Надеюсь, что конструктивные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса после этой славной Победы, приведут к долгосрочному соглашению. Верю, что мирная обстановка на Кавказе, где царит стабильность, послужит благополучию всего региона и еще больше повысит стратегическое значение Кавказа в мировой политике.

Прогресс, достигнутый в стремительном возрождении и восстановлении освобожденных родных земель, заслуживает высокой оценки. В годовщину этого знаменательного дня Турция испытывает огромную гордость оттого, что является свидетелем прогресса, которого братский Азербайджан, чью печаль она считает своей печалью, а радость - своей радостью, уверенными шагами достиг как в регионе, так и за его пределами.

Наши отношения высокого уровня, построенные на принципе "одна нация, два государства", и наши нерушимые узы братства, черпающие свою силу в нашей общей судьбе, как и в прошлом, продолжают укрепляться и сегодня.

Выстроенные на прочном фундаменте наше союзничество и особое сотрудничество, которое мы демонстрируем во всех областях, стали одними из важнейших столпов регионального мира, доверия и стабильности.

Несомненно, достижения родного Азербайджана, завоеванные под Вашим мудрым руководством, будут и впредь вносить значительный вклад в процветание нашего региона.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья, дружественному и братскому народу Азербайджана - хороших дней и благополучия".