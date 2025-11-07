https://news.day.az/politics/1793905.html Азербайджан и НАТО обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ФОТО Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящихся с визитом в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в "Х".
Азербайджан и НАТО обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящихся с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в "Х".
Отмечено, что в ходе встречи было проведено широкое обсуждение эффективного и успешного развития сотрудничества НАТО и Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению азербайджано-армянской мирной повестки дня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре