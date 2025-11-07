Когда дерби выходит за пределы поля: как противостоят друг другу фанаты “Карабаха” и “Нефтчи”

Главное азербайджанское дерби между "Карабахом" и "Нефтчи" давно превратилось в противостояние не только футболистов, но и трибун.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, каждый матч этих команд, в том числе и возможно предстоящий в воскресенье, 9 ноября, сопровождается визуальным и смысловым диалогом фанатов, где баннеры, слоганы и хореографии стали неотъемлемой частью дерби.

Сектор "Нефтчи" традиционно опирается на идею исторического статуса клуба. Один из самых ярких примеров - баннер с надписью Ata qocalanda yuk ogula düşür (Когда отец стареет, ноша переходит на сына) и изображением коронованного персонажа в роли "отца" и коня как символа "Карабаха". Посыл был прозрачен: "Нефтчи" подчеркивал себя как клуб-источник, а агдамский коллектив представлялся "младшим поколением".

В другом матче фанаты бакинского клуба развернули баннер в стиле телеигры Milyonçu, где в виде шуточного теста предлагалось выбрать правильный год основания "Карабаха" из нескольких вариантов. Этот ход тонко обыгрывал споры вокруг истории соперника и стал одним из самых обсуждаемых моментов дерби.

Фанаты "Карабаха" отвечали не менее креативно. В одном из матчей они разместили инсталляцию с изображением вагона и надписями, намекающими на "тяжелое положение" соперника, превращая ситуацию "Нефтчи" в предмет саркастического комментария.

Позже, когда в бакинском клубе активно использовали слоган Yaxşi olacaq, агдамский сектор подготовил лаконичный ответ Yaxşi olmadi уже после очередных неудач соперника. Так рекламный лозунг был переосмыслен в ироничную реплику, подчеркивающую доминирование "Карабаха" в последние годы.

Иногда, однако, этот символический диалог переходил в более жесткую плоскость. Перед дерби в феврале 2025 года у стадиона в Баку произошла стычка между болельщиками двух клубов, несколько человек были задержаны полицией. Осенью 2024 года зафиксирован конфликт между представителями фанатских движений Imaret и Forza Neftci в районе арены, ситуация была оперативно погашена правоохранительными органами.

В ряде матчей дисциплинарные органы отмечали использование пиротехники, бросание предметов на поле, повреждение кресел в гостевых секторах, за что оба клуба получали штрафы и предупреждения. Эти эпизоды оставались точечными, но наглядно показывали, насколько высок градус эмоций вокруг главного дерби страны.

Со временем баннеры, словесные перепалки, иногда переходящие в открытые противостояния, стали частью особой культуры этого дерби. Фанаты подходят к каждой игре заранее, продумывают свои послания и ждут ответных шагов от соперника. И именно благодаря этой напряженной, но живой атмосфере встречи "Карабаха" и "Нефтчи" превращаются в особенные матчи, которые выходят далеко за рамки обычной борьбы за три очка.