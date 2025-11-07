2 500 manatadək maaş alanların sayı kifayət qədər çoxdur və 3 faiz böyük məbləğ deyil - Nazir müavini
Vergi güzəştləri müəyyən olunanda bu, adətən müddətli olur. Gəlir vergisindən güzəştin bu növü üzrə də müddət 7 il olaraq müəyyən edilmişdi və həmin müddət artıq başa çatdı.
Day.Az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, İnsan hüquqları, Regional məsələlər komitələrinin birgə iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Nazir müavini bildirib ki, indi bu məsələyə yeni bir vergi güzəşti növü tətbiq olunacaq.
"Yəni 2 500 manatadək əməkhaqqı alan insanlara əvvəl 14 % vergi tətbiq olunmalı idi, gələn ildən isə bu 3% olaraq müəyyən edilib. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda 2 500 manatadək əməkhaqqı alan insanların sayı kifayət qədər çoxdur və 3 % o qədər də böyük məbləğ deyil", - deyə o bildirib.
