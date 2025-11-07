Медиа играет важную роль в сохранении азербайджанского языка

Средства массовой информации играют важную роль в сохранении азербайджанского языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития СМИ Азербайджана Натиг Мамедли в рамках конференции на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в СМИ" в Баку.

Он напомнил, что на мероприятии, посвященном 80-летию Национальной Академии наук Азербайджана, Президент Ильхам Алиев озвучил ряд концептуальных идей, касающихся азербайджанского языка:

"Президент Азербайджана призвал ученых, писателей, поэтов, государственных служащих и особенно журналистов беречь и сохранять чистоту азербайджанского языка. Основываясь на идеях главы государства, сегодня мы организовали конференцию, посвященную развитию азербайджанского языка в СМИ. Основная тема конференции - правильное использование азербайджанского языка в СМИ".

Н.Мамедли подчеркнул, что в рамках конференции запланированы две панельные дискуссии. В первой эксперты обсудят особенности употребления азербайджанского языка на телевидении и радио, во второй - проблемы и вызовы, связанные с использованием языка в интернете и онлайн-СМИ.

"Считаем, что призыв Президента Ильхама Алиева в отношении государственного языка остается крайне актуальным, и наша работа должна строиться именно в этом направлении. Азербайджанский язык - не только средство повседневного общения, но и богатое средство выражения философских, научных и публицистических идей. Поэтому СМИ несут особую ответственность за его сохранение. Необходимо продолжать усилия по защите чистоты азербайджанского языка, оградить его от иностранного влияния и достойно передать будущим поколениям", - добавил он.