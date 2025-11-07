В Бельгии временно закрыли аэропорт

Аэропорт бельгийского города Льеж в пятницу, 7 ноября, приостановил работу из-за неизвестного беспилотника.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Belga.

"Из-за обнаружения беспилотников было нарушено воздушное движение в аэропорту Брюсселя и аэропорту Бирсет недалеко от Льежа. Впоследствии полеты в обоих аэропортах возобновились", - говорится в сообщении.

По данным агентства, инцидент стал вторым за неделю случаем приостановки работы в аэропорту Брюсселя из-за дрона. Похожие случаи происходили и в других частях Европы, в том числе в Копенгагене, Осло, Ольборге и Мюнхене.