В Бельгии временно закрыли аэропорт Аэропорт бельгийского города Льеж в пятницу, 7 ноября, приостановил работу из-за неизвестного беспилотника. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Belga. "Из-за обнаружения беспилотников было нарушено воздушное движение в аэропорту Брюсселя и аэропорту Бирсет недалеко от Льежа.
В Бельгии временно закрыли аэропорт
Аэропорт бельгийского города Льеж в пятницу, 7 ноября, приостановил работу из-за неизвестного беспилотника.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Belga.
"Из-за обнаружения беспилотников было нарушено воздушное движение в аэропорту Брюсселя и аэропорту Бирсет недалеко от Льежа. Впоследствии полеты в обоих аэропортах возобновились", - говорится в сообщении.
По данным агентства, инцидент стал вторым за неделю случаем приостановки работы в аэропорту Брюсселя из-за дрона. Похожие случаи происходили и в других частях Европы, в том числе в Копенгагене, Осло, Ольборге и Мюнхене.
