ЕС пересмотрит законы по ИИ

Евросоюз рассматривает возможность приостановки некоторых этапов реализации закона об искусственном интеллекте (ИИ) под давлением США и крупных технологических компаний.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times.

19 ноября ЕК представит так называемый пакет упрощений, в рамках которого планируется смягчить часть цифрового законодательства, включая закон о регулировании ИИ, вступивший в силу в 2024 году.

По данным FT, проект предусматривает предоставление компаниям, нарушающим правила использования ИИ, "льготного периода" на один год для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Кроме того, Брюссель предлагает отложить введение штрафов за нарушения правил прозрачности в этой сфере до августа 2027 года для адаптации компаний.

Переговоры по документу продолжаются внутри ЕК и между странами ЕС. Для принятия проекта его должны будут поддержать большинство стран-членов объединения.