«Nar» отметил 5-летие Победы серией специальных мероприятий для молодых волонтёров

Мобильный оператор "Nar" объединил 150 активных молодых волонтёров в лагере, посвящённом 5-й годовщине нашей исторической Победы в Отечественной войне. Цель лагеря заключалась в укреплении национальных ценностей среди молодёжи и поддержке инициатив, способствующих развитию их знаний и навыков.

Лагерь "Победа - 5 лет" был организован Союзом волонтёрских организаций Азербайджана при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики и Молодёжного фонда Азербайджанской Республики. Мероприятие проходило в Олимпийском спортивном комплексе Губы. В течение пяти дней проводились тренинги, направленные на развитие индивидуальных и командных навыков участников, а также на приобретение ими опыта совместной деятельности. Для укрепления патриотического духа молодёжи в лагерь были приглашены ветераны 44-дневной Отечественной войны, с участием которых прошли обсуждения.

Во второй день лагеря в панельных обсуждениях приняла участие директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании "Nar" Хокума Каримова. Она ответила на вопросы волонтёров, касающиеся реализуемых мобильным оператором социальных проектов, и поделилась опытом компании в организации подобных инициатив.

Также в лагере с участием молодых волонтёров состоялся флешмоб под названием "Победа - 5 лет". Он стал символическим выражением глубокого уважения молодёжи к нашей Великой Победе и непобедимому духу азербайджанского народа.

