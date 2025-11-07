Хорошая новость для пенсионеров

Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты произвёл выплаты пенсий за ноябрь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как сообщили Day.Az в министерстве, аналогичные выплаты за текущий месяц были осуществлены и Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

Пенсии за ноябрь для пенсионеров, проживающих в других регионах страны, а также для лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачены в соответствии с установленным графиком в течение этого месяца.