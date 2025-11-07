Совбез ООН отменил санкции против аш-Шараа

Совет Безопасности (СБ) ООН отменил санкции против президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте Совбеза.

"Совет Безопасности в четверг принял резолюцию об исключении переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из-под санкций", - утверждается в публикации.

Санкционные ограничения против Аш-Шараа были введены в связи с тем, что он руководил группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", взяв псевдоним Абу Мухаммад аль-Джулани.