https://news.day.az/society/1793789.html К сведению пенсионеров Нахчывана В Нахчыване произведены выплаты пенсий за ноябрь. Как передаёт Day.Az, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Государственный фонд социальной защиты завершил процесс выплаты пенсий за ноябрь.
К сведению пенсионеров Нахчывана
В Нахчыване произведены выплаты пенсий за ноябрь.
Как передаёт Day.Az, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Государственный фонд социальной защиты завершил процесс выплаты пенсий за ноябрь.
Пенсионеры могут получить свои выплаты с помощью платёжных карт через банкоматы соответствующих банков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре