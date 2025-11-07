К сведению пенсионеров Нахчывана

В Нахчыване произведены выплаты пенсий за ноябрь.

Как передаёт Day.Az, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Государственный фонд социальной защиты завершил процесс выплаты пенсий за ноябрь.

Пенсионеры могут получить свои выплаты с помощью платёжных карт через банкоматы соответствующих банков.