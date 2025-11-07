Новый разворотный тоннель появится у станции "Ичеришехер"

Строительство нового разворотного тоннеля за станцией "Ичеришехер", позволит сократить интервалы движения поездов в Бакинском метрополитене, однако не создаст никаких помех для пассажиров.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщил представитель ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что все работы запланированы таким образом, чтобы не оказывать влияния на деятельность станции и безопасность пассажиров:

"Работы будут проводиться так, чтобы поезда, как и прежде, заходили на станцию "Ичеришехер" и перевозили пассажиров. Основная задача - обеспечить обновление инфраструктуры в полностью безопасных условиях. Это очень важный строительный проект для метро, поскольку в будущем, в связи с разделением линий, сокращение интервала движения будет иметь большое значение".

Бахтияр Мамедов подчеркнул, что строительная зона расположится не со стороны крепости, а с противоположной стороны:

"Работы, проводимые на этом участке, никак не повлияют на проход в сторону крепости и на пассажиропоток. Вблизи станции не планируется вводить никаких ограничений, которые могли бы препятствовать движению людей".

Он добавил, что работы по выбору места и техническому решению проекта уже близки к завершению:

"Этап проектирования подходит к концу. Методы, технологии строительства и предстоящие новшества будут представлены общественности в ближайшее время. Ожидается, что до конца этого года начнётся активная фаза проекта, а со следующего года строительные работы будут вестись в интенсивном режиме".

Ранее мы сообщали, что к 2030 году в Азербайджан будет поставлено ещё 120 вагонов, в результате чего общее количество вагонов достигнет 300.