На Камчатке корабль с людьми завалился на бок

Происшествие случилось на пирсе одного из судоремонтных предприятий при подъеме корабля из воды.

Как передает Day.Az, корабль с людьми завалился на бок, несколько человек оказались в воде.

Пострадавших нет.