На Камчатке корабль с людьми завалился на бок - ВИДЕО
Происшествие случилось на пирсе одного из судоремонтных предприятий при подъеме корабля из воды.
Как передает Day.Az, корабль с людьми завалился на бок, несколько человек оказались в воде.
Пострадавших нет.
