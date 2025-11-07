https://news.day.az/world/1793824.html

На Камчатке корабль с людьми завалился на бок - ВИДЕО

Происшествие случилось на пирсе одного из судоремонтных предприятий при подъеме корабля из воды. Как передает Day.Az, корабль с людьми завалился на бок, несколько человек оказались в воде. Пострадавших нет.