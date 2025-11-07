https://news.day.az/world/1793846.html Греция и США подписали контракт Власти Греции подписали с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ходе американо-греческого форума "Шестое партнерство по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики (P-TEC)" в Афинах.
Как передает Day.Az, прямая трансляция мероприятия проводится на YouTube-канале департамента энергетики США.
Детали соглашения и другие подробности подписания документов неизвестны.
