Самолет-разведчик ВВС США заметили над Черным морем

Над Черным морем уже во второй раз за несколько дней заметили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, воздушное судно вылетело с американской военной базы Милденхолл, расположенной в Великобритании. Сейчас самолет находится в нейтральном воздушном пространстве Черного моря рядом с Крымом и Краснодарским краем.
Этот же самолет был замечен над Черным морем два дня назад, 4 ноября. Тогда он также вылетел с базы в Британии и находился в нейтральном воздушном пространстве.
