Старшему лейтенанту Вагифу Гурбанову присвоено звание Национального героя

Старшему лейтенанту Гурбанову Вагифу Бахтияр оглу посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Отметим, что Вагиф Гурбанов является первым военным пилотом Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Он погиб 13 июня 1992 года.
Отметим, что Вагиф Гурбанов является первым военным пилотом Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Он погиб 13 июня 1992 года.
